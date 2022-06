Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A renovação surpresa de Kylian Mbappé até 2025 deu o mote para aquilo que se antevê como (mais) uma revolução no futebol do PSG, inclusivamente com o avançado francês a ter uma palavra a dizer em assuntos de maior responsabilidade como a escolha do treinador, da estrutura diretiva ou dos reforços. “Não, vou ser só mais um jogador”, comentou o jogador numa entrevista após assinar o novo contrato com os parisienses. No entanto, e segundo a imprensa gaulesa, será mais do que isso. E as mudanças já começaram.

O PSG anunciou esta sexta-feira a contratação do português Luís Campos como conselheiro do presidente para assuntos do futebol, numa oficialização de algo que há algumas semanas parecia inevitável. Assim, o português que nesta altura estava a trabalhar com os espanhóis do Celta de Vigo, vai regressar à Ligue 1, depois das passagens de sucesso como diretor desportivo do Mónaco e do Lille (onde foi campeão).

“Luís Campos será responsável pela organização, recrutamento e desempenho da equipa profissional masculina do PSG. O especialista em futebol de renome mundial Luís Campos é um pioneiro no desenvolvimento e aprimoramento do jogo, conhecido pela sua abordagem moderna e inovadora. Ao longo da sua carreira, acompanhou as atuações de muitos nomes grandes do futebol, incentivando o aparecimento de novas gerações de talentos que se tornaram grandes jogadores. O nosso clube, que sempre atraiu os maiores talentos do futebol, vai beneficiar das ideias, do conhecimento e da experiência de Luís Campos para nos ajudar a equipa a atingir um novo patamar”, anunciou o clube em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

“Estou muito feliz por me juntar ao PSG, que considero o clube mais ambicioso e emocionante do mundo do futebol. Compartilhamos a mesma visão, uma visão na qual acredito firmemente, e estou ansioso para começar a trabalhar para desenvolver o potencial excecional do clube”, referiu o português, que esteve também no Real Madrid com José Mourinho, aos meios de comunicação dos parisienses.

Mbappe and Luis Campos: Both turn down Real Madrid to partner up at PSG https://t.co/xKJMnJCbRq ⚽️⚽️ 📲 Bet now via ⟶ https://t.co/0I4IIflkwI √ pic.twitter.com/aGPVgfy2Rn — Bitcoin Sportsbook 🥇 (@SportsbookBTC) June 9, 2022

Depois da confirmação da entrada de Luís Campos, o PSG deve anunciar em breve novas alterações em toda a estrutura do futebol. Mauricio Pochettino, técnico que foi campeão esta temporada mas falhou na Liga dos Campeões (derrota nos oitavos com o Real Madrid), está de saída com Zinedine Zidane como a principal opção para a sucessão. Leonardo também pode deixar de ser diretor desportivo do clube. Em paralelo, o plantel deverá sofrer algumas alterações de fundo, por forma a baixar também a massa salarial e abrir espaço a contratações que sejam pedidas pelo novo treinador. Nuno Mendes é a única contratação já assegurada (38 milhões de euros), depois do sucesso da época de empréstimo em 2021/22.