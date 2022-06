Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Opel não quer deixar passar em branco o 40.º aniversário do seu modelo mais popular, o Corsa. Quatro décadas depois de a primeira unidade ter saído da linha de montagem e com um “currículo” de 14 milhões de unidades produzidas ao longo de seis gerações, o utilitário germânico tem direito a uma edição limitada, cujo número de unidades remete, precisamente, para o ano em que se estreou no mercado: 1982.

Esta edição especial, de que a marca acaba de libertar as primeiras imagens, distingue-se facilmente por uma série de pormenores aplicáveis a qualquer uma das versões do Corsa. Apesar de as fotografias de lançamento se concentrarem na variante eléctrica, ao que o Observador apurou, as versões equipadas com motor térmico também podem integrar o lote das 1982 unidades da série “Corsa 40 Years”.

Evocando o Corsa A original, surge uma nova cor para a carroçaria, um vermelho denominado “Rekord Red” que contrasta com as jantes de liga leve de 17 polegadas em preto brilhante com inserções em cinzento mate. Para acentuar ainda mais o contraste, as capas dos espelhos retrovisores, o tejadilho, bem como o logo da marca e a inscrição do nome do modelo na traseira, surgem igualmente a preto.

A exclusividade associada a esta série, que estará disponível apenas em mercados seleccionados, torna-se evidente no interior, onde se destaca a placa numerada, colocada junto ao ecrã central, do lado do passageiro. Mas o que verdadeiramente salta à vista é o revestimento dos bancos em tartan, capaz de convocar até uma certa nostalgia junto dos fãs do Corsa original devido ao padrão axadrezado. Para esses, a boa notícia é que “os clientes poderão, também, exibir eles próprios este padrão intemporal – sem custos adicionais – com meias tartan, de edição limitada, no design actual, bem como no original”, informa a marca.

Ainda não há preços indicados para o “Corsa 40 Years”, cuja comercialização deve arrancar dentro de semanas, exclusivamente na Europa e apenas em alguns países. Portugal está fora do lote dos mercados seleccionados.