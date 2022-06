Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator norte-americano Ben Stiller visitou Kiev esta segunda-feira e reuniu-se com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que assumiu ser o seu herói.

Obrigado pela oportunidade de o conhecer, obrigado pelo seu tempo, é o meu herói”, afirmou o ator ao conhecer o Chefe de Estado ucraniano pessoalmente, que foi seu colega de profissão antes de enveredar pela carreira política.

Stiller disse ao Presidente ucraniano que era uma inspiração “pelo que fez na Ucrânia e pelo mundo” e também deixou um elogio à sua “grande carreira” enquanto ator, refere o Daily Mail. Os dois discutiram ainda as necessidades das pessoas deslocadas na Ucrânia e na Polónia.

Durante o dia, o ator visitou várias áreas residenciais em ruínas em Irpin, onde conversou com sobreviventes da ocupação russa.

“Uma coisa é ver esta destruição através da televisão ou nas redes sociais. Outra coisa é ver tudo com os próprios olhos. Isto é muito mais chocante”, explicou Stiller, citado pelo site oficial da presidência da Ucrânia.

Na data em que se assinala o Dia Mundial do Refugiado, Ben Stiller anunciou através das redes sociais que estava em Kiev enquanto embaixador do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Num vídeo partilhado no Instagram, o também produtor, de 56 anos, explicou que foi à Ucrânia encontrar-se com pessoas afetadas pela guerra com o objetivo de ouvir o impacto que o conflito teve nas suas vidas.

A guerra e a violência estão a devastar a vida de pessoas em todo o mundo. Ninguém escolhe fugir das suas casas. A segurança é um direito que tem de ser garantido para todos”, afirmou.

No domingo, o ator já tinha sido avistado a percorrer as ruas de Lviv, revela a Sky News. Na véspera, esteve também de visita à Polónia, onde se reuniu com famílias afetadas pela guerra. “Todos têm o direito a procurar segurança: quem quer que seja, onde quer que esteja e em qualquer momento”, reforçou o ator numa publicação em que surge ao lado de duas trabalhadoras da ACNUR.

Uma outra fotografia mostra Stiller a abraçar duas crianças que conheceu perto de Medyka, na Polónia – o ator assumiu estar impressionado com o trabalho da ACNUR em apoiar os refugiados.

Stiller começou a trabalhar com a ACNUR em 2016 e, segundo o Daily Mail, já viajou com a organização para conhecer refugiados na Alemanha, Jordânia, Guatemala e Líbano.

Desde o início da guerra, várias celebridades estiveram na Ucrânia para demonstrar o seu apoio. A atriz norte-americana Angelina Jolie esteve na cidade de Lviv, em maio, e visitou uma estação de comboios onde se encontrou com pessoas deslocadas na sequência da guerra, uma visita que foi encurtada pelas sirenes que a determinada altura começaram a soar.

Também no mesmo mês, dois membros dos U2 deram um concerto improvisado no metro de Kiev. O vocalista Bono e o guitarrista The Edge tocaram uma versão da canção Stand By Me com a banda ucraniana Antytela.