Dois membros da banda irlandesa U2 deram um concerto improvisado no metro de Kiev, cujas imagens foram divulgadas pelas autoridades ucranianas no canal oficial de Telegram.

“Não há outro sítio no mundo onde preferíssemos estar hoje do que na grande cidade de Kiev”, afirmou o vocalista Bono, que estava acompanhado do guitarrista The Edge.

Os músicos tocaram ainda uma versão da canção Stand By Me com a banda ucraniana Antytela.

Bono (U2) and “Antytela” band in Kyiv metro ???????? #Ukraine pic.twitter.com/C89h2gehZD — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 8, 2022

Bono tem declarado o seu apoio à Ucrânia ao longo dos últimos meses. O músico escreveu um poema sobre o conflito onde compara a situação da Ucrânia à do seu país, a Irlanda, e onde afirma que “o nome de São Patrício é agora Zelensky”.

Speaker Pelosi reads #StPatricksDay poem by Bono, which reads in part: "Ireland's sorrow and pain

Is now the Ukraine

And Saint Patrick's name now Zelenskyy." She then introduces Riverdance. pic.twitter.com/NzPY1VP2bN — CSPAN (@cspan) March 17, 2022

Os U2 estão também envolvidos na campanha de recolha de fundos “Stand Up for Ukraine”, promovida pela ONG Global Citizen, o que já lhes mereceu um agradecimento público do Presidente ucraniano.