A atriz norte-americana Angelina Jolie visitou Lviv, na Ucrânia, no último sábado. Esteve, entre outros locais, na estação de comboios daquela cidade onde se encontrou com pessoas deslocadas na sequência da guerra — a visita foi encurtada pelas sirenes que a determinada altura começaram a soar, levando a equipa de assessores que acompanhava a estrela de Hollywood a encaminhá-la para longe de perigo.

????When the star #AngelinaJolie was at the Lviv railway station, an air raid alarm went off

Angelina, along with other people, ran where the volunteers showed her. When asked: "Are you afraid?", she replied: "No, no, I'm fine". pic.twitter.com/5tfIy9uHnU

