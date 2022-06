Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal da Relação de Lisboa rejeitou os recursos de Paulo Guichard e de Salvador Fezas Vital no chamado caso do embaixador e manteve as penas de três anos de prisão efetiva decididas pela primeira instância em setembro de 2021 para os dois ex-administradores do Banco Privado Português (BPP) pela prática do crime de burla qualificada.

Tendo em conta que a moldura das penas é inferior a oito anos, a lei processual penal não permite aos arguidos o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. A única via de recurso aberta é para o Tribunal Constitucional.

