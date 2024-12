Como o MP e a PJ conseguiram recuperar 70 milhões de euros a João Rendeiro, à sua viúva e aos ex-administradores do BPP que estão presos

Desta vez, não foi por debaixo de um lava loiça em Oliveira de Azeméis que o Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) descobriram um pequeno tesouro. A fórmula de sucesso passou por um simples email, a descoberta de uma conta bancária no banco Lloyds de Londres, a cooperação judiciária internacional e a colaboração da leiloeira Christie’s e de Maria Rendeiro — foi isso que permitiu ao MP e à PJ repatriarem com sucesso entre setembro e dezembro quatro obras de arte avaliadas em cerca de 378 mil euros.

Estas peças, de artistas contemporâneos de renome como Frank Stella e Robert Longo, são uma pequena parte das peças que o MP e a PJ suspeitam que Rendeiro desviou do espólio — constituído por 123 peças — que foi arrestado em 2010 no âmbito das investigações dos inquéritos à gestão do Banco Privado Português (BPP). Das 23 obras desviadas quando Rendeiro fugiu em setembro de 2021, avaliadas em cerca de dois milhões de euros, apenas foram recuperadas até ao momento nove peças.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desde o início das investigações ao caso BPP, em 2008, o MP conseguiu arrestar um total de ativos que valerão pelo menos 70 milhões de euros a três dos quatro ex-administradores do banco que foram condenados a penas de prisão efetivas e a entidades como a Fundação Elipse, tal como a procuradora Inês Bonina já tinha adiantado ao programa Justiça Cega da Rádio Observador. Cerca de 20 milhões de euros correspondem a contas bancárias apreendidas a João Rendeiro, Paulo Guichard e Fezas Vital, enquanto que a coleção Elipse foi avaliada em cerca de 35 milhões de euros.

E qual será o destino dos fundos e do produto da venda dos bens arrestados? O Observador explica-lhe tudo em pormenor.

Como um email permitiu descobrir uma conta bancária alimentada pela venda de arte

A recuperação de nove obras de arte que tinham sido alvo de descaminho quando estavam à guarda da viúva de João Rendeiro, Maria de Jesus, traduz o sucesso dos esforços do Ministério Público e da Polícia Judiciária desde 2021. João Rendeiro terá desviado um total de 23 peças, sendo que uma parte terá levado consigo durante a fuga empreendida no final de setembro de 2021 para evitar a prisão.

Apenas quatro dessas peças, da autoria dos artistas consagrados Helena Almeida, Pedro Calapez e Julião Sarmento, se encontravam em território nacional. As restantes seis foram repatriadas do Reino Unido, da Bélgica e dos Estados Unidos, sendo certo que algumas delas já tinham sido vendidas por ordem de João Rendeiro e os compradores aceitaram devolver as peças quando foram informados que as vendas tinham sido ilícitas por as mesmas terem sido arrestadas por ordem judicial de um tribunal português.

Todas as peças encontram-se arrestadas às ordens do chamado inquérito do descaminho, aberto após a fuga de Rendeiro.

No caso dos quadros “Rzochow”, de Frank Stella, e de Robert Longo (sem título), e dos bancos de mármore de Jenny Holzer (intitulados “Selections from Truisms: A Lot of Professional” e “Nothing Will Stop You”) — peças que foram recuperados no Reino Unido e nos Estados Unidos —, o sucesso da investigação começou com um simples email de João Rendeiro sobre o aluguer de um apartamento em Londres.

João Rendeiro e a sua mulher tinham arrendado um apartamento para conseguir abrir uma conta bancária no Lloyds Bank, um dos maiores bancos britânicos. Através da cooperação judiciária internacional com o Reino Unido, o MP e a PJ tiveram acesso aos extratos da conta e detetaram os depósitos regulares da leiloeira Christie’s do produto da venda de obras de arte. A partir daí, MP e PJ beneficiaram também da colaboração da leiloeira — que contratou o advogado Adriano Squilacce (que defende Ricardo Salgado no caso BES) para colaborar com a procuradora Inês Bonina.

O facto de a Christie’s se arriscar a uma investigação no Reino Unido por suspeitas de branqueamento de capital por vender obras de arte que estavam arrestadas por ordem judicial em Portugal também serviu de motivação para a leiloeira contactar os clientes a quem tinha vendido as peças e convencê-los a devolver as mesmas. Idêntica colaboração aconteceu com uma galeria de arte belga que já tinha vendido o quadro “Piaski” de Frank Stella.