bento x Catarina Paulo

A escolha de materiais naturais, a valorização do trabalho manual e as práticas de produção sustentáveis ganham um contributo extra, a ilustração de Catarina Paulo, que agora é feita para calçar. A edição especial destas espadrilles da bento têm a linha de costura como elemento diferenciador, tendo esta parceria surgido através da rede de artesãos portugueses contemporâneos Portugal Manual. Essa linha que corre no papel passa aqui também para os pés — sendo que também pode adquirir em conjunto (ou separado) a ilustração em papel texturado e bordado à mão em linha preta. Quanto ao calçado, custa 55€ e está disponível na loja online bento. Pode fazer a pre-encomenda até dia 8 de julho (e contar com o envio a partir de dia 15).

Novas coleções San Pi

Foram precisos oito meses para desenvolver a mais recente coleção (tempo em que foram feitos vários estudos para chegar às texturas da coleção e ao acabamento mate, um verdadeiro desafio na cerâmica). Eis, por fim, esta linha Intemporal, a primeira exclusiva marca lançada por Inês São Pedro, que se inspirou nas formas orgânicas e nas cores naturais. Cada modelo está disponível em quatro cores (cru, cinza-claro, azulão e terracota) — os pratos principais custam €13,50, o de sobremesa €11,90, a bowl €12,50, o jarro €30 e o copo de café €8 — encontra toda a gama à venda na loja Santo Infante, em Lisboa. Para os amantes de café, vale a pena uma deslocação a Cascais. É aqui que encontra a Be We x San Pi, o fruto mais recente da sinergia da concept store (Rua Dra. Iracy Doyle n°40-B, em Cascais) com com a San Pi Tableset and Living. Este encontro materializou-se em dois copos de café expresso, Terracota Turtle & Cru com Cinza Degradê.

Valentino x MyTheresa

Chegou no passado dia 15 de junho, a tempo de um verão soalheiro (por mais timidez do astro rei que possa andar por aí). A Valentino Garavani Escape 2022 Capsule Collection encontrou um parceiro global de e-commerce, e está à mão de clicar, de forma exclusiva, na plataforma de luxo MyTheresa. Para homem e senhora, a atmosfera deste conjunto de peças bebe do arquivos da Maison italiana e combina hedonismo com uma personalidade vibrante, em terra firme ou sobre a água, para um verão de vento em popa e em grande estilo.

One x Mafalda Castro

Unique, Powerful, Mysterious, Active, Preppy, Flirt, Visionary e Dreamer são as oito propostas disponíveis, com formatos variados e diferentes tons, do prateado ao tartaruga, sem esquecer o branco osso, amarelo e preto. Com a nova coleção que junta a One com a apresentadora, locutora de rádio e criadora de conteúdos digitais Mafalda Castro, pode comprar os óculos de forma isolada ou apostar nas boxes que além do acessório principal incluem uma corrente que tanto pode ser utilizada para segurar a armação ou como um colar. As peças estão disponíveis nos pontos de venda aderentes em Portugal, entre os 69€ e 99€, para os óculos de sol isolados e boxes, respetivamente.

Panton Chair Duo

Ícone do design de mobiliário do século XX, desenhada em 1959 por Verner Panton (e primeira cadeira all-plastic a ser produzida, em 1967, num única peça), esta criação ganha uma nova vida depois de uma estreita colaboração entre a família Panton e a Vitra. Bicolor, e seguindo o mesmo princípio de produção da Panton Chair Classic, a Panton Chair Duo apresenta uma superfície lacada brilhante que acentua as combinações de cores. Apenas disponível em revendedores Vitra selecionados, pode vê-la, e comprá-la em exclusivo, na loja de decoração Paris:7 (Largo Vitorino Damásio, 2C, Santos), em Lisboa. Entre tons claros e escuros, a Panton Chair Duo (1.951,70€) está disponível em cinco pares de cores diferentes marcadas com uma etiqueta de ‘edição limitada’ (a 999 unidades).

Scrunchies Näz

Marca de moda sustentável portuguesa que trabalha em proximidade com a indústria têxtil nacional, a Näz quis criar uma solução para o desperdício da sua própria produção. Assim surgiram os elásticos para o cabelo, feitos a partir do desperdício criado durante o processo de corte das peças. São vendidos em packs de três unidades e estão disponíveis no website da marca em várias cores e materiais. Acrescente-se que 20% do valor das vendas reverte para diversas Organizações não Governamentais de impacto social e ambiental, onde se incluem a Plantar uma Árvore (âmbito nacional) e a Future4Kids (âmbito internacional). Nota extra? A Näz recebeu entretanto da B Labs Europe a certificação de empresa B Corp, atribuída a empresas que materializam o compromisso de ter o ambiente e a sociedade como prioridades na forma como conduzem os seus negócios.

Lacoste x APC

Peças para mulheres e homens com o famoso crocodilo da Lacoste a envolver o logotipo da A.P.C, naquele que é um encontro bem lúdico entre marcas. Louise Trotter trabalhou com Jean e Judith Touitou e o resultado da colaboração é um conjunto de essenciais de sportswear com referências militares e ainda um oportuno piscar de olhos aos resgatados anos 90, cheios de cores e volumes. Não falta um corta-vento em nylon azul marinho, uma gabardina caqui e a imprescindível ganga. Juntem-se ainda os vestidos camisa largos e os polos levemente oversized, também em versão patchwork.

Atumuta Studios

Desenhada e fabricada em Portugal, com tecidos de origem natural e técnicas ancestrais que asseguram a sustentabilidade e regeneração das peças, a Atumuta Studio de Raquel Santos lança a nova coleção Grounded. O palco é concedido às malhas orgânicas, aos tingimentos naturais e ainda ao crochet, um dos protagonistas incontestáveis da estação. A vibração oscila entre sensualidade e aquele toque rústico que acompanham o verão, fiel ao espírito da marca: utilização de fibras naturais, materiais reciclados e dead stock.

The Party Club Collection

É tempo de sol e mar mas também época altíssima de casamentos, batizados e outras celebrações que pedem calçado que permita dançar até ao som se calar de vez. Inspirada nas noites longas estivais, a Zillian lançou a The Party Club Collection, com modelos 100% portugueses desenhados a pensar nesses momentos especiais. O conforto é palavra-chave — a que se juntam as cores vibrantes e saltos altos ou rasos, ao sabor do gosto e resistência de cada uma.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.