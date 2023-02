Stivali X Cinco

Fine Jewelry é o assunto por aqui. A loja multimarca Stivali apresenta a primeira coleção em ouro e pedras preciosas com a Cinco, composta por pulseiras, fios, brincos e piercings em ouro, adornadas com pedras preciosas, como esmeraldas e diamantes. De pendor clássico ou mais irreverentes, o contraste revela-se com um toque de modernidade e sofisticação. Para descobrir todas as peças, basta passar pela loja, de segunda a sábado, das 10h àa 19h30, na Avenida da Liberdade, 38B, em Lisboa, ou percorrer as novidades no site da Cinco.

Kind(a) Impossible

Se o design de interiores é um amplo mundo de possibilidades, então nada como sonhar em grande, e neste caso com os cenários de filmes como James Bond e Dune ou do artista gráfico Escher. É por registos como estes que seguimos, ao visitar o mais recente catálogo da Kinda, desenvolvido em colaboração com uma start-up ucraniana do universo digital. Objetivo? Juntar equipas entre o país com as mais antigas fronteiras europeias, com a nação cujas fronteiras estão atualmente em mutação constante. Se os ambientes dialogam com o impossível, as peças de mobiliário e decoração são bem reais, e estão à distância das lojas físicas ou do site da cadeia de interiores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Slow Vanity

Esta é uma edição limitada ao excedente de stock de tecido adquirido cujas metragens são de 33 e de 17 metros. Sem fronteiras entre géneros, a coleção cápsula da Slow Vanity é composta por dois modelos de camisas, uma de riscas com assimetrias com cortes direitos e bolsos desconstruídos elementos a que a marca já nos habituou, e uma camisa/casaco de cor camel (80 euros cada). As peças criadas pela marca portuguesa, feitas por medida para todas as estações, incluem um QR-code na etiqueta interior com um manual de limpeza visual, para que a manutenção e lavagem das peças seja feita da forma mais adequada, contribuindo assim para a durabilidade das mesmas.

Kori // ARTEK

A estética é despojada, o design é modelar, e a abordagem é o mais contemporânea possível, com forma e função a trocarem alianças. Concebida pelo estúdio sueco TAF Studio, a ARTEK lança a nova coleção de iluminação Kori, cujo “cesto” central (ou kori em finlandês) se assume como ponto nuclear de cada peça. Entre o branco e tons sumarentos como o laranja, fica a evocação da luz natural filtrada através das folhas das árvores.Consulte o guia de lojas onde encontrar as peças por cá.

Zillian Wedding Collection 2023

Altos, baixos ou assim assim? As características do salto no dia do “sim” variam consoante a noiva, mas o conforto é tão essencial como a presença de uma simbólica peça azul. Na Zillian Wedding Collection 2023, há modelos para diferentes estilos e estações, das sandálias aos sapatos, desenhados e produzidos em Portugal. Nos materiais, destaque para o cetim, camurça e pele; e nas cores, a paleta é versátil, entre verde água, nude, lilás, toupeira, terracota, azul bebé ou off white. A linha conta com um extra especial: uma palmilha interior com latex de memória e sola neolite antiderrapante, para ser a última a abandonar a pista de dança. Espreite as novidades online ou marque um atendimento personalizado na loja da Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa.

“R+” e “+T”

São fragrâncias, mas pensadas desde a primeira vaporização para serem um pouco mais do que isso. A clássica marca de alfaiataria Rosa&Teixeira lança uma linha de perfumes únicos, “R+” e “+T”, duas novidades exclusivas que contam com o cunho de um artista convidado para desenhar duas obras artes. Foi a partir dessas ilustrações que foram criados rótulos únicos para cada embalagem — acrescente-se que a produção foi feita em quantidades também elas limitadas a 1.100 unidades de cada (e que as primeiras unidades vendidas serão acompanhas com a oferta de um lenço de bolso). Sobre inspirações, “R+” convida a uma viagem pelo Sul de Itália até ao Mar Morto, com notas frescas e cítricas de laranjas e limões. “+T” vive das notas florais e frutadas da natureza. Os perfumes estão disponíveis (135 euros) desde 13 de fevereiro nas lojas da marca, na Avenida da Liberdade (Lisboa) e na Avenida da Boavista (Porto).

Scalpers

Fatos, vestidos de malha, saias e tops de crochet. Algodão e nylon, padrões reversíveis e ainda franzidos e volumes. A primavera/verão chega à Scalpers a todo o gás, tão versátil quanto fiel às abordagens que a próxima temporada quente mais pede: por um lado, cores intensas, como encarnado, roxo, verde e púrpura; por outro, as tonalidades mais suaves como bege, amarelo, ou rosa, para suavizar a paleta. A emblemática caveira, e ainda os efeitos mármore e fade out juntam-se à nova coleção que chega às lojas. Para elas, e também para eles, Marraquexe é o cenário da nova campanha.

Rouge Hermès

22 Brun Yachting, .06 Corail Parasol e ainda o 10 Beige Croisette. A primavera traz brilho radiante, reflexos ondulantes, rosas alaranjados e tonalidades suaves e naturais, com a delicadeza à flor dos lábios. A fórmula é servida na nova edição limitada de batons Rouge Hermès (73 euros), adaptados para refill com qualquer outra estrela da companhia. Disponíveis a partir deste mês de fevereiro, antecipam a nova temporada e acolhem a chegada triunfal das riscas. Ultra estivais, espelham a história do emblema e nascem das mãos de Pierre Hardy, o diretor criativo de todos estes beauty objects.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.