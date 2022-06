Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A inflação na zona euro “está indesejavelmente elevada” e o banco central irá agir de “forma determinada e sustentada“, garantiu esta terça-feira Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE). Lagarde diz que o banco central está disponível para “ir tão longe quanto for necessário” para baixar a taxa de inflação para níveis mais próximos do objetivo de médio prazo de 2%.

É um “grande desafio” que a taxa de inflação esteja em níveis elevados – mais de 8% –, sobretudo porque o BCE reconhece que o ritmo de subida dos preços vai continuar elevado “por algum tempo”. Christine Lagarde diz que o BCE irá avançar de forma “gradual” mas sempre “com a opção de agir de forma mais decisiva se houver alguma deterioração das expectativas de inflação no médio prazo, especialmente se houver sinais de uma desancoragem das expectativas de inflação“.

O BCE confirma que planeia aumentar as taxas de juro no próximo dia 21 de julho, o que será a primeira subida das taxas de juro na zona euro desde 2011 – deverá ser uma primeira subida de apenas 25 pontos base (um quarto de ponto percentual). Também se antecipa que em setembro poderá vir outro aumento e Christine Lagarde admite que “a dimensão do aumento de setembro poderá ser maior, se for necessário“.

Christine Lagarde diz, porém, que mesmo com a taxa de inflação elevada neste momento, “não estamos a enfrentar uma situação normal de procura excessiva generalizada ou sobreaquecimento”. O investimento continua “condicionado” e, “apesar do aumento dos gastos em serviços, o consumo privado na zona euro continua 2% abaixo do nível pré-pandémico”, sublinha Lagarde.

Ao mesmo tempo, contudo, “as pressões inflacionistas estão a intensificar-se e a generalizar-se” nas economias, com sinais de que as subidas de preços estão a enraizar-se sobretudo no setor dos serviços. Por outro lado, “não há fim à vista na guerra entre a Rússia e a Ucrânia” e, nesse contexto, “enfrentamos riscos de corte no fornecimento que podem contribuir para manter em níveis elevados os preços da energia”.

