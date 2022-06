Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Devido ao agravamento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos, João Lourenço decidiu enviar para Barcelona o ministro das Relações Exteriores de Angola. O quadro clínico do antigo Presidente angolano agravou-se seriamente nas últimas 24 horas, confirmou ao Observador uma fonte próxima do antigo núcleo duro do ex- Presidente de Angola.

Téte António parte às primeiras horas desta quarta-feira para a capital catalã, informou o Observador fonte da delegação oficial do Presidente angolano que está em Lisboa para a conferência dos Oceanos.

Há vários meses internado na clínica Tecklon, em Barcelona, o antigo Presidente de Angola tinha sido induzido em coma e na manhã desta terça-feira os médicos tentaram despertá-lo, sem sucesso, avançou o Jornal de Negócios ao final da tarde. Assim sendo, José Eduardo dos Santos, continuará em coma e, segundo o mesmo jornal, terá tido três paragens cardíacas. Porém, o seu coração estará a funcionar sem a ajuda de qualquer máquina.

Segundo o Expresso, uma tomografia realizada na segunda-feira revelou graves lesões isquémicas no cérebro.

Questionado pelos jornalistas sobre o antigo estadista angolano, no final da reunião do Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa disse não ter informações e não querer comentar. No entanto, acabou por dizer: “Até por respeito pela situação em que se encontra, todos os comentários que possam ser feitos são os que se fazem nessas circunstâncias: até ao fim acreditar que é possível desejar melhoras e desejar o melhor”.

José Eduardo dos Santos terá sido internado pouco depois de chegar a Barcelona vindo de Angola, em março. Fonte ligada ao ex-Presidente recorda um homem muito débil a embarcar no avião.

Há várias versões sobre as razões que o levaram a ser hospitalizado. Algumas fontes angolanas referiram ao Observador que se tratou de um quadro de Covid-19, enquanto uma outra refere uma queda em casa e a ocorrência de três Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC).

O Observador sabe que José Eduardo dos Santos está internado numa ala particularmente privada da clínica oncológica sob medidas de alta segurança e que os filhos foram chamados a ver o pai antes de este perder a consciência.