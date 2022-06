Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A manhã desta terça-feira ficou marcada em Wimbledon pelo abandono de Matteo Berrettini, finalista da edição de 2021 frente a Novak Djokovic, por estar infetado com Covid-19 mas já antes Marin Cilic, também ele antigo finalista do Grand Slam britânico em 2017, tinha sido forçado a desistir pela mesma razão. No entanto, e no caso do gigante croata, a saída de cena acabou por ter impacto direto num jogador português, neste caso Nuno Borges. E apesar de ter perdido na última ronda do qualifying com o australiano Max Purcell, o jogador que se estreou este ano em Majors em Roland Garros foi um dos lucky losers que ganhou acesso ao quadro principal, tendo pela frente o americano MacKenzie McDonald esta terça-feira.

“Soube ao final do dia, não estava nada à espera de receber esta notícia hoje [segunda-feira]. Mantive as expectativas baixas mas sempre pronto para jogar. Não ficaria triste se não jogasse mas, agora que sei que vou jogar, estou muito entusiasmado. É a realização de um sonho”, comentara na antecâmara do jogo no court 11 que foi disputado à mesma hora da derrota de João Sousa com Richard Gasquet no court 15.

“Já vi o meu adversário no college e sigo-o mais ou menos desde que entrou no top 100. Será obviamente um encontro complicado, ele tem mais experiência e tem vindo a provar que merece estar no top 100. Vou tentar desfrutar ao máximo. Estou preparadíssimo e pronto para uma batalha”, acrescentou sobre o duelo com MacKenzie McDonald, que podia dar a oportunidade do primeiro triunfo num Grand Slam depois da derrota em quatro sets na estreia em Majors frente ao russo Karen Khachanov, 21.º do ranking.

Ambos habituados ao circuito universitário dos EUA, onde Nuno Borges esteve quatro anos (e numa equipa que se sagrou campeã), os dois jogadores não tiveram grandes diferenças a nível de jogo e das principais estatísticas. No entanto, os breaks acabaram por fazer toda a diferença. E esses oito pontos que o português teve à disposição sem conseguir fechar pesaram na derrota por 6-4, 6-4 e 7-6 (7-3).

