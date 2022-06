Filho de dez anos de Ben Affleck entra num Lamborghini, que custa 252 mil euros, e choca com BMW

Fez acidentalmente, como destaca o El Motor, marcha atrás e este carro de luxo amarelo embateu com um BMW branco, que estava estacionado atrás. O jornal espanhol escreve que o para-choques traseiro do lado do passageiro do Urus — que chega a 200 quilómetros por hora em menos de 13 segundos — terá entrado em contacto com a roda dianteira do BMW e possivelmente com o guarda-lamas.

Sam saiu de imediato do Lamborghini com o objetivo de ver as consequências do seu ato: dirigiu-se à traseira do carro para inspecionar os (possíveis) danos. Após a colisão, Affleck e J-Lo aproximaram-se para compreender o que havia acontecido.

Tudo não terá passado de um susto: um representante do ator garantiu à People e à TMZ que “não houve danos” e que “todos estão bem”. Caso contrário, o acidente poderia ter saído caro, já que o Lamborghini Urus custa 252 mil euros.