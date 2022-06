Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As dificuldades nas cadeias de abastecimento globais explicam 40% a 50% das pressões inflacionistas na zona euro, argumenta um estudo académico apresentado esta quarta-feira no Fórum Anual do BCE, em Sintra. Nos EUA, de acordo com o mesmo estudo, os problemas no comércio internacional justificam uma percentagem menor (30%) da inflação, já que aí os programas de estímulo orçamental – que incluíram cheques enviados aos cidadãos – terão tido um impacto maior.

No dia em que foi conhecido que a taxa de inflação superou os 10% em Espanha, Gabriel Felbermayr, diretor do Instituto Austríaco de Pesquisa Económica, veio suportar com a sua pesquisa económica a ideia de que o impacto das subidas da taxa de juro terá sempre um efeito limitado na contenção das pressões inflacionistas, já que quase metade da inflação se explica por fatores que não são sensíveis à política monetária.

“Os choques externos e as dificuldades nas cadeias de abastecimento tiveram um papel relativamente maior, em comparação com os choques sobre a procura interna, ao explicar a inflação na zona euro 2020-2021”, afirmou Gabriel Felbermayr, acrescentando que “nos EUA aconteceu o contrário“.

Os dados suportam aquilo que Christine Lagarde afirmou na terça-feira, também em Sintra, quando tentou relativizar as pressões inflacionistas (e o papel que a política monetária pode ter nessa matéria) e afirmou que “não estamos a enfrentar uma situação normal de procura excessiva generalizada ou sobreaquecimento”. O investimento continua “condicionado” e, “apesar do aumento dos gastos em serviços, o consumo privado na zona euro continua 2% abaixo do nível pré-pandémico”, sublinhou Lagarde.