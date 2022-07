O presidente do Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, congratulou-se com a colocação da bandeira da União Europeia no parlamento do país, depois de uma intervenção, à distância, da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

“Um momento histórico! A bandeira da União Europeia agora no Parlamento ucraniano. Era o meu sonho. Tornou-se realidade. E vou acrescentar: o Parlamento [Verkhovna Rada] merece a bandeira da UE tanto em cor como em significado”, escreveu Ruslan Stefanchuk, no Twitter.

Moving to tears – the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament . To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O

O chefe de delegação europeia em Kiev e embaixador da UE para a Ucrânia, Matti Maasikas, publicou o vídeo do momento em que a bandeira da União Europeia é colocada no plenário do Parlamento ucraniano. Na semana passada, a Ucrânia conseguiu obter o estatuto de país candidato à união, mas a adesão formal pode ainda levar meses a ser efetivada. Para isso, a Ucrânia terá de provar ter feito reformas essenciais para fazer parte da UE.

Enquanto a bandeira é colocada, os deputados aplaudem ritmicamente e vários gravam o momento. Antes, Von der Leyen fez uma intervenção no Parlamento ucraniano, assegurando que a UE vai “fazer tudo” para ajudar o país.

Thank you President @ZelenskyyUA for inviting me to address this special session of @ua_parliament.

Ukrainians are fighting back bravely.

Europe will do everything in our power to help Ukraine win this war.

And we will not rest until you prevail.

https://t.co/fQgNeN9ryy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022