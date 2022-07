Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A legislação europeia vai obrigar todos os veículos novos, vendidos a partir de 6 de Julho, a estarem equipados com Intelligent Speed Assistance (ISA), o assistente de velocidade inteligente. A medida abrange automóveis de passageiros e veículos comerciais, destinando-se a evitar que os condutores excedam os limites de velocidade e se exponham a multas.

Já existem no mercado alguns veículos equipados de série com o ISA, mas, de acordo com a legislação ainda em vigor, este sistema está desligado até que o condutor o coloque em funcionamento. A partir do próximo dia 6, o ISA será activado assim que o condutor ligar o veículo, permitindo contudo ser desligado, se for essa a vontade de quem está ao volante.

Esta activação por defeito, que de momento ainda pode ser desligada, é o primeiro passo para um sistema automático que a União Europeia pretende tornar obrigatório e que só a pressão exercida pela Associação Europeia dos Construtores Automóveis (ACEA) impediu que acontecesse. E esta postura da ACEA será para continuar, uma vez que a impossibilidade de ultrapassar os limites de velocidade tornaria desinteressantes os mais potentes veículos do mercado, a maioria alemães. Bruxelas, através do European Transport Safety Council (ETSC), afirma que o ISA pode reduzir as colisões em 30% e as mortes devido a acidentes rodoviários em 20%, caso esteja a ser utilizado.

O ISA identifica a velocidade máxima permitida em cada local, com a ajuda da câmara que “lê” os sinais de trânsito, bem como através do posicionamento por GPS, sistema que também calcula com exactidão a velocidade a que o veículo se desloca. Sempre que o limite é superado, o ISA restringe o rendimento do motor de forma a respeitar o limite. Mas numa situação de emergência, o sistema permite que a velocidade autorizada no local seja ultrapassada momentaneamente, para realizar uma manobra ou completar uma ultrapassagem.