O organismo público Fundo de Resolução e o Estado português livraram-se das garantias e contragarantias que tinham, respetivamente, prestado à Oitante, fundo que recebeu os ativos do Banif (que não foram adquiridos pelo Santander) aquando do colapso do banco e que esta segunda-feira anunciou que já pagou todo o empréstimo que na altura lhe foi concedido (pelo mesmo Santander).

Esta é uma notícia “realmente positiva”, que “demonstra como o modelo de criação de veículos de gestão de ativos pode ser uma solução vantajosa”, diz ao Observador Luís Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal e presidente do Fundo de Resolução, que detém 100% do Fundo de Resolução. Os ativos herdados pela Oitante eram sobretudo ativos considerados problemáticos, sobretudo do setor imobiliário (embora não só).

