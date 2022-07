Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Anacom, o regulador das comunicações em Portugal, sublinha que vai ser “intransigente” para garantir que as empresas de telecomunicações cumprem os prazos de obrigações de cobertura, ditados pelo leilão do 5G.

As declarações de João Cadete de Matos, que lidera a Anacom, foram feitas na tarde desta terça-feira, na audição regimental do regulador no Parlamento. Questionado pelo deputado do PSD Paulo Moniz sobre o desenrolar do leilão do 5G, que foi alvo de críticas por parte dos operadores e até do primeiro-ministro, Cadete de Matos vinca que a Anacom “continua absolutamente convencida de que para o país foi um sucesso o resultado alcançado – quer pelo aumento da concorrência, quer pela perspetiva de os portugueses poderem pagar substancialmente menos.”

E, mais uma vez, atribuiu responsabilidades aos operadores pela extensão duração do leilão do 5G, concluído em outubro do ano passado, referindo que operadores usaram as regras “para andar em marcha lenta, sempre a 10 km/h”, numa analogia de circulação em auto-estrada.

“Aquilo que ouvimos da parte de algumas empresas e que teve eco a propósito do leilão – de que estava a atrasar o país – não se comprova”, defende Cadete de Matos. “Tendo sido criadas as condições para esse desenvolvimento ele está a ser feito. A Anacom vai continuar a fazer tudo o que esteja ao seu alcance para chamar a atenção das empresas, autarquias, portos e aeroportos que devem pedir às empresas que adquiriram as licenças que devem desenvolver as condições” para o 5G.

E deixa a promessa. “Vamos ser intransigentes para as empresas cumprirem os prazos”. Cadete de Matos classifica ainda como “inadmissível” as notícias que davam conta de que os operadores de telecomunicações estariam interessados em pedir ao governo mais tempo para cumprir as obrigações ditadas pelo leilão do 5G. “Seria incompreensível que quem disse que estávamos atrasados esteja agora atrasado para cumprir essas condições”, diz o líder da Anacom.

Os operadores de telecomunicações com licenças conquistadas no leilão do 5G têm de garantir, em menos de três anos, “uma cobertura de 95% da população total do país e a uma cobertura de 90% da população de cada uma das freguesias consideradas de baixa densidade, de cada uma das freguesias das regiões autónomas da Madeira e dos Açores e de cada uma das freguesias que integram municípios com freguesias de baixa densidade”.

(em atualização)