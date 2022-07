Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O último escândalo a abalar o Partido Conservador tem um nome: Chris Pincher. O responsável pela disciplina parlamentar dos deputados conservadores demitiu-se deste cargo após alegações de que teria apalpado dois homens. A pressão para que fosse expulso do grupo parlamentar, visto que se manteve como deputado, era grande e Boris Johnson acabou por ser confrontado com o caso esta terça-feira.

“Pincher de nome, Pincher de natureza”, disse quando questionado acerca sobre o passado do ainda deputado. O uso de pincher permitiu ao chefe de governo britânico fazer um trocadilho. Neste contexto, além de ser o apelido de Chris, pincher é também usado como sinónimo de beliscador. Uma referência aos casos de assédio a envolverem o conservador.

Na noite de 29 de junho, Chris Pincher estava no Carlton Club, um dos clubes mais exclusivos de St. James Street, quando terá apalpado dois homens. A história foi denunciada – acompanhada pela descrição do estado de embriaguez do agora ex-responsável dos whips conservadores – e, mais tarde, surgiu a admissão de culpa.

“Caro primeiro-ministro. Na noite passada bebi de forma excessiva. Envergonhei-me e envergonhei outras pessoas e isso é a última coisa que pretendo fazer. Peço desculpa a si e a todos os implicados”, escreveu Chris Pincher na carta que anunciava a sua demissão a Boris Johnson.

O deputado conservador prometeu ainda ao primeiro-ministro britânico que iria procurar ajuda médica. É que este não foi o único episódio que envolveu o seu nome em denúncias de assédio. Há histórias com mais de 20 anos que começaram a ser divulgadas em 2017.

A primeira pessoa a falar foi Alex Story, também do Partido Conservador e antigo atleta olímpico – e demorou cerca de 16 anos a contar o seu caso, que aconteceu em 2001. Foi só em 2017 que Alex Story revelou que, quando tinha 26 anos, estava em casa de Chris Pincher e este lhe terá desapertado a camisa, massajado o pescoço do jovem e dito-lhe que ia “longe no Partido Conservador”.

Mas este episódio não teve quaisquer consequências para Chris Pincher, já que, segundo a SkyNews, foi considerado inocente depois de uma investigação feita pelo partido. Reintegrado pela ex-primeira-ministra Theresa May, juntou-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros como secretário de Estado quando Boris Johnson tomou posse em julho de 2019.

Depois de Alex Story, e mais recentemente, várias notícias dão conta de casos de assédio em 2013, 2017, 2018, 2019 e 2021. Em comum estão sempre queixas por comportamentos desadequados, sobretudo com jovens do partido, que incluíam promessas de um futuro no mundo da política. Por exemplo, o jornal The Sunday Times conta que, em 2019, Chris Pincher terá voltado a repetir o método, desapertando a camisa a um dos jovens do partido em Tamworth.

Todas estas histórias reveladas há pouco tempo culminaram na saída de Chris Pincher, nos que representa assim o quinto escândalo sexual dentro do partido desde abril. O deputado resolveu afastar-se, mas o seu caso acabou por dar origem a mais uma crise política no Reino Unido de Boris Johnson.