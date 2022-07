Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um daqueles segredos que já toda a gente sabia: esta terça-feira, o PSG anunciou oficialmente a saída de Mauricio Pochettino do comando técnico do clube e a entrada de Christophe Galtier, que estava no Nice e assinou por duas temporadas.

O PSG tinha anunciado uma conferência de imprensa alegadamente surpresa para a hora de almoço desta terça-feira, o dia do regresso aos trabalhos do plantel, e a notícia acabou por ser a esperada: Pochettino foi despedido ao fim de 18 meses nos parisienses e o substituto será Galtier, que levou o Lille à conquista da Ligue 1 em 2020/21 e estava agora no Nice. O treinador de 55 anos, que começou a carreira no Saint-Étienne e enquanto jogador representou essencialmente o Marselha, assume agora o maior desafio do próprio percurso e terá como objetivos a hegemonia interna e a Liga dos Campeões.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Christophe Galtier has been appointed as first team head coach. The Frenchman has signed a contract for two seasons until 30th June 2024. ❤️???? https://t.co/ZXrhfGrJir — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022

A opção por Christophe Galtier teve já o dedo de Luís Campos, o novo diretor desportivo do clube, que foi visto com o treinador no centro de treinos do PSG esta segunda-feira e que foi um dos responsáveis pelo desbloqueio da contratação ao Nice. Além de também contar com Danilo Pereira, Nuno Mendes e Vitinha no plantel, o técnico francês terá um número 2 português, o adjunto João Sacramento, com quem já tinha trabalhado no Lille.

“Estou encantado por juntar-me ao PSG. Gostaria de agradecer ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luís Campos e ao clube pela confiança que depositaram em mim. Estou perfeitamente ciente da responsabilidade que envolve treinar esta equipa extraordinária, que é uma das mais competitivas e espetaculares da Europa. Estou encantado por poder trabalhar com todos estes jogadores talentosos, assim como com o staff de primeira linha que está no clube. Reconheço tudo aquilo que o PSG representa no futebol francês e internacional. O meu foco está na ambição, no trabalho árduo e na capacidade de tirar o máximo possível do potencial da equipa. Estou encantado por ser treinador desta equipa e por estar no banco do magnífico Parque dos Príncipes, um estádio que encarna a paixão pelo futebol”, referiu Galtier em declarações aos meios oficiais do PSG.