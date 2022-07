O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) considerou esta terça-feira que o problema dos incêndios não passa pela existência de mais meios de combate, mas pela gestão da propriedade florestal.

O presidente AGIF avançou que esta “é a primeira preocupação, mas é a estratégica” e que, a curto prazo, “a única coisa que se pode fazer durante o verão é organizar, articular, congregar as forças em torno de um projeto de desígnio nacional”.

O responsável pela agência que tem como missão a coordenação estratégica e criada após os incêndios de 2017 precisou que “as soluções de natureza técnica ou processais estão implementadas ou a ser implementadas”, sendo um “problema socioeconómico” relacionado com a questão da propriedade, dos bens privados e públicos.

Tiago Oliveira recordou aos deputados que há questões que estão na Assembleia da República para serem resolvidas.

Há a questão do regime sucessório para ser debatido no parlamento, a questão da poupança florestal, que está prevista desde 1996 e nunca foi regulamentada, a política florestal e fiscal no sentido de envolver e mobilizar os proprietários florestais a empenharem-se na gestão do seu património”, frisou.