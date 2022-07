Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Rendeiro, Paulo Guichard e Salvador Fezas Vital, antigos administrados do BPP que foram investigados judicialmente, têm contas bancárias na Suíça que totalizam 10,4 milhões de euros. Deste montante, 9,2 milhões de euros estão em contas relacionadas com Rendeiro, avança esta quinta-feira a CNN Portugal.

As autoridades judiciais portuguesas tiveram acesso a estas informações, enviadas pela Suíça, no final de junho. Carlos Alexandre, que era juiz de instrução do processo, tinha pedido as informações há mais de 11 anos. Agora, as autoridades helvéticas enviaram a Portugal dados de contas bancárias, correspondência e também património atual de contas de três bancos.

Assim, foi identificada uma conta bancária no banco HSBC em nome da Octavia International Foundation, relacionada com João Rendeiro. No banco Pictet também foram identificadas três contas em nome do ex-administrador do BPP.

As contas estão congeladas e, de acordo com a CNN Portugal, o destino do dinheiro será agora decidido pelas autoridades portuguesas. A informação das contas bancárias na Suíça chega a Portugal depois de João Rendeiro ter fugido do país e ter sido detido na África do Sul, onde veio a morrer.