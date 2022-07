O que é a acne?

A acne não é apenas uma doença dermatológica, dado o impacto na autoestima que pode ter quem dela sofre. Ela ocorre quando os folículos pilosebáceos entopem devido ao excesso de gordura e de células mortas da pele. As zonas do corpo mais afetadas são o rosto, o pescoço, o peito, as costas e os ombros, por aí existir maior concentração de folículos pilosebáceos. Por norma, não é uma doença grave, mas pode ter impacto psicológico.

2. Como se manifesta?

De diferentes formas, sendo a mais comum as lesões não inflamatórias: os comedões abertos (pontos negros) e os fechados (borbulha de ponto branco) que resultam do preenchimento dos folículos pilosebáceos e obstrução dos poros. Mas as lesões da acne podem, por vezes, ser inflamatórias. É o caso das pápulas – que são mais salientes e dolorosas, e ocorrem devido à presença de infeção no folículo pilosebáceo –, e das pústulas, dos nódulos e dos quistos, em casos mais graves.

3. Qual a causa da acne?

São quatro os principais fatores para o aparecimento da acne: o excesso de produção de sebo, a obstrução dos folículos pilosebáceos, a proliferação bacteriana e a consequente inflamação. Mas existem fatores que podem desencadear ou agravá-la: alterações hormonais (excesso de hormonas androgénicas presentes tantos nos homens como nas mulheres), determinados medicamentos, stress e dietas desequilibradas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

4. A acne é uma doença só de adolescentes?

Não é uma doença exclusiva da adolescência, apesar de ser nesta fase da vida que tem maior prevalência, sobretudo no sexo masculino. De acordo com um estudo, em Portugal, 42,1% dos jovens com menos de 15 anos sofrem de acne; entre os 15 e os 29, são 55,8%; dos 30 aos 40 anos, 9,2%; e com mais de 40, apenas 2,1% das pessoas.

5. Como sei se tenho acne?

Ter algumas borbulhas não significa que seja acne. O melhor é consultar um médico dermatologista para um correto diagnóstico, pois existem outras doenças de pele que podem ter sintomas idênticos. Através do diagnóstico, o médico vai saber avaliar o grau de gravidade, definindo o tratamento que melhor se adapta.

6. Qual o tratamento?

Depende do tipo de acne. Regra geral, o tratamento da acne é um processo moroso, tendo como finalidade reduzir a produção de sebo e a inflamação ou controlar a infeção bacteriana. Os tratamentos podem ser feitos com recurso a medicamentos orais, tópicos, através de laser, fototerapia ou esfoliação.

7. Há produtos de venda livre?

Sim. Em farmácias e parafarmácias, encontra-se a gama Keracnyl, dos Laboratórios Dermatológicos Ducray, desenvolvida para ajudar a pele oleosa ou de tendência acneica.

KERACNYL UV Fluido anti-imperfeições 5 fotos

8. Como funciona a linha Keracnyl, de Ducray?

A gama Keracnyl atua em todos os fatores que causam os vários tipos de acne, sendo composta por: creme anti-imperfeições, creme queratolítico, gel de limpeza, SOS Stop borbulhas e cuidados específicos que podem ser um complemento a terapêuticas medicamentosas orais (isotretinoína). A mais recente inovação é o Keracnyl UV, um fluido indicado para todos os tipos de acne com proteção solar elevada.

9. Como prevenir a acne?

O primeiro passo deverá ser lavar as áreas afetadas com o Gel de Limpeza Keracnyl. O segundo é utilizar produtos adaptados ao estado da pele. Não espremer as lesões, controlar a exposição solar, moderar o uso de maquilhagem e ter uma alimentação equilibrada são outros fatores a ter em consideração.

10. Como saber mais sobre a acne?

A pensar em quem lida diariamente com a acne, a Ducray lançou a linha “SOS a Tua Pele”, disponível através do Whatsapp (910 823 646), para que possa colocar todas as questões sobre a acne.