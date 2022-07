No século XVIII, o octante era um instrumento de navegação que guiava os barcos a bom porto. Agora, é uma marca de hotelaria que nos guia até espaços de excelência. São oito hotéis de norte a sul do país, e também nas ilhas, que aliam a qualidade do design, a paixão pela região onde cada hotel está instalado e o respeito pela liberdade dos seus clientes.

1. Octant Praia Verde

Ainda há retiros no Algarve? Sim, se souber encontrá-los. O primeiro boutique hotel Octant tem 65 quartos e suítes. De um lado, o mar e a areia branca; do outro, o bosque verde. É o lugar certo para levar a família: há dois espaços dedicados às crianças e atividades como golfe, safaris, arborismo ou equitação.

2. Octant Ponta Delgada

Com o mar dos Açores à sua frente e a marina de Ponta Delgada a seus pés, são 118 quartos, cinco suítes e uma ilha com quatros estações num só dia para descobrir. O Eco Luxury Spa utiliza produtos 100% naturais, seguindo o lema dos Octant Hotels: dar destaque aos ingredientes produzidos localmente.

3. Octant Évora

Em pleno Alentejo e com os 11 hectares da Herdade do Perdiganito à disposição, esta é a fuga perfeita da cidade. São 56 quartos e 16 villas com piscina privada, ideais para recarregar baterias, e onde é possível caminhar pelos trilhos, fotografar, observar as estrelas, cuidar do pomar ou até voar num balão.

4. Octant Vila Monte

São 55 quartos e suítes mediterrânicas, mais uma villa com três suítes e piscina aquecida, em Moncarapacho, Olhão. Ali ao lado, é possível descobrir a ilha da ria Formosa para um piquenique especial. Sente-se em maré criativa? Experimente a masterclass de olaria tradicional do mestre Francisco Eugénio.

5. Octant Douro

Implantado nos socalcos de Castelo de Paiva, este é o lugar ideal para uma paragem nas margens do Douro. São 61 quartos, cinco suítes, uma vista única e inúmeras experiências à disposição, que vão desde o piquenique num dos jardins, à exploração de uma das maiores seleções de vinho do Porto em Portugal.

6. Octant Santiago

A costa alentejana chama por si – e os paladares alentejanos também. Há 31 quartos, uma suíte, as praias do sudoeste ali ao lado e uma cozinha de portas abertas liderada pelo chef Luís Batalha. A Cooking Academy oferece aulas de culinária, onde pode aprender a fazer aquela açorda com que sonha há muito.

7. Octant Furnas

Situado na ilha de São Miguel, Açores, em pleno Vale das Furnas, são 54 quartos e uma suíte no lugar de maior concentração de águas termais da Europa. O spa é imperdível, com piscina termal interior e exterior. No restaurante À TERRA há um cozido à sua espera, feito nas caldeiras a altas temperaturas.

8. Octant Lousã

O antigo Palácio da Viscondessa do Espinhal tem 40 quartos e seis suítes à disposição de quem queira aventurar-se pela serra da Lousã e pelas aldeias do xisto. O jardim de inverno tem vista para a serra, e a piscina do belo spa tem vista para o jardim. A comida é feita em forno de lenha, com potes de barro.