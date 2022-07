O indicador de confiança dos consumidores aumentou em julho, após ter diminuído no mês anterior, e o indicador de clima económico subiu, depois de ter diminuído em maio e junho, mas mantendo-se abaixo do pico de fevereiro.

De acordo com os ‘Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores” esta quinta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “o indicador de confiança dos consumidores aumentou em julho, após ter diminuído no mês anterior, mantendo-se num patamar relativamente estável desde a segunda queda mais intensa da série registada em março, só superada pela de abril de 2020 no início da pandemia”.

Quanto ao indicador de clima económico, “aumentou em julho, depois de ter diminuído em maio e junho, permanecendo num nível inferior ao observado em fevereiro quando tinha atingido o máximo desde março de 2019″.