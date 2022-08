Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os alunos de Medicina da Universidade do Algarve (UAlg) dizem estar a ser “coagidos” a completarem a formação (5.º e 6.º ano) no Hospital Garcia de Orta em vez do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), mais próximo da universidade e área de residência. A denúncia foi feita numa carta aberta divulgada esta semana. A diretora do curso rejeita a acusação, mas apresentou a carta de demissão ao reitor perante a perda de confiança dos alunos.

A decisão de incluir o Hospital Garcia de Orta no consórcio ABC (Algarve Biomedical Center) — que inclui o CHUA, a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB) da UAlg e o centro de investigação biomédica da universidade (ABC-RI) — foi do Governo, diz Isabel Palmeirim, diretora do curso e da faculdade, ao Observador.

O consórcio foi criado por portaria ministerial e só os ministérios envolvidos (Saúde e Ciência) o poderiam extinguir ou modificar. A portaria referente a esta resolução, dada a conhecer ao reitor da UAlg no dia 22 de julho, ainda não foi publicada.

Isabel Palmeirim confirma que os alunos poderão fazer os seus estágios clínicos no Hospital Garcia de Orta ou nos hospitais particulares do Algarve que tenham capacidade formativa — uma mês por cada especialidade para os alunos de 5.º ano e 15 dias por especialidade para os alunos de 6.º ano. E que já reuniu com os alunos para avaliar a disponibilidade de fazerem os estágios no hospital de Almada.

A diretora do curso diz, no entanto, que foi apanhada desprevenida com o conteúdo da carta aberta. Rejeita ter coagido os alunos ou ter feito qualquer devassa da vida privada dos mesmos. Isabel Palmeirim afirma, por outro lado, que reuniu com os alunos em pequenos grupos, consoante a especialidade onde deveriam fazer o próximo estágio, para aferir quem teria interesse ou facilidade em deslocar-se para a área da grande Lisboa e quem não o poderia fazer por questões familiares ou outras.

Não podemos aceitar a devassa pela vida privada, onde os estudantes são estratificados após exposição da vida privada perante os colegas, consoante o estatuto socioeconómico e familiar”, escreveram os autores da carta assinada como Grupo de Estudantes de Medicina da Universidade do Algarve, sem qualquer signatário.

Na carta lê-se ainda: “Pedimos que não utilizem os estudantes como arremesso neste conflito, colocando em causa a vida familiar e profissional de cada um de nós”. Em causa está o processo litigioso entre o conselho de administração do CHUA e o Centro Biomédico do Algarve (ABC), uma situação tensa que tem já dois anos, como lembrou o Observador.

Os alunos do mestrado integrado em Medicina da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da UAlg pedem que a direção do mestrado, o conselho de administração do CHUA e a presidência do ABC entrem em diálogo “para um entendimento célere, sereno e diplomático entre todas as partes”. Mas afirmam “a sua posição de neutralidade, afastando-se de qualquer juízo ou tomada de posição”.

Tal como os funcionários do ABC, os alunos receiam a continuidade do projeto que visava levar melhores cuidados de saúde à região e fixar médicos no Algarve. “Rejeitamos que a qualidade e futuro da formação médica no Algarve seja desvirtuada por conflitos institucionais alheios ao contexto académico.” Também à semelhança dos funcionários, os alunos não querem ser identificados.

A tensão entre o CHUA e o ABC teve início por causa da compra de ventiladores que não funcionavam, mas chegou aos media e à justiça como resultado de uma frase do presidente do ABC, Nuno Marques, que o conselho de administração interpretou como ofensa.

