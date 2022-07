Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Logo no início da pandemia de Covid-19, os municípios do Algarve juntaram-se e ofereceram 30 ventiladores aos hospitais de Faro e Portimão. Mas esses equipamentos nunca foram usados — os problemas técnicos que apresentavam não permitiram sequer o arranjo e o caso gerou um empurrar de responsabilidades sobre os ventiladores que se arrasta há mais de dois anos. Esse processo começou por carta, numa comunicação entre as instituições envolvidas, mas depressa se tornou notícia nos jornais. O caso (ainda sem desfecho) chegou à justiça sob a forma de uma queixa-crime por difamação.

Os funcionários de uma dessas instituições, o Centro Biomédico do Algarve (ABC), manifestaram-se na última quarta-feira junto às instalações da outra instituição envolvida no processo, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). Podendo a atividade da primeira ser condicionada pela segunda — pela instabilidade provocada por este caso —, os funcionários dizem-se preocupados com a continuidade e o normal funcionamento dos projetos que têm em curso.

