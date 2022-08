Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A exibição não foi a melhor mas para alguns estava ali um primeiro (pequeno) passo para a redenção. Após dar indicação de que estaria disponível para jogar no domingo o encontro particular em Old Trafford frente ao Rayo Vallecano, o que terá levado o técnico Erik ten Hag a abdicar de lançar inicialmente Amad Diallo como tinha pensado, Cristiano Ronaldo fez os minutos iniciais pelo Manchester United mas acabou por ser motivo de notícia por outros pontos que não a partida que acabou empatada com os espanhóis (1-1).

Primeiro, pelas declarações do treinador neerlandês após o jogo, que deixou antever um período ainda de algum tempo até à entrada na equipa. “Não consigo dizer nesta altura a que nível está para jogar na Premier League mas certamente que não está ao nível da equipa neste momento, porque falhou muitas semanas de trabalho. Precisa de jogar e de treinar muito”, destacou ten Hag. Depois, pela reação maioritariamente positiva de aplausos nas bancadas que o português ouviu mas entre alguns assobios que agora se foram escutando. Por fim, pelo facto de ter saído mais cedo de Old Trafford antes do final do jogo.

Erik ten Hag believes that Cristiano Ronaldo needs game time and a lot of training to regain full match fitness ???? [????] Viaplay pic.twitter.com/r3igTe9Sz1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 31, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Numa primeira instância, algumas fontes do clube explicaram que teria existido essa autorização não só para Ronaldo mas também outros jogadores, como Diogo Dalot, saírem mais cedo no sentido de evitarem a confusão dos adeptos no final. No entanto, e numa entrevista ao canal neerlandês Viaplay Sport, Erik ten Hag não só derrubou essa teoria como criticou de forma aberta o comportamentos dos mesmos.

Erik ten Hag wasn’t happy with Cristiano Ronaldo and other Man United players leaving Old Trafford early over the weekend ???? pic.twitter.com/8QI1i4PphX — ESPN UK (@ESPNUK) August 3, 2022

Muitos jogadores foram para casa antes do final do jogo. Se me passa ao lado? Obviamente que não. Não tolero isso. Penso que é inaceitável, para toda a gente. Somos uma equipa e é preciso ficarmos juntos até ao fim”, assumiu na entrevista o novo técnico dos red devils.

As declarações estão a ter grande impacto em Inglaterra, até por chocarem de frente com aquelas que seriam as explicações do clube de Manchester, e reforçam algo que começava a tornar-se claro para todos na antecâmara da Premier League, com o United a receber o Brighton no domingo: a ser convocado, algo que não está garantido, Ronaldo deve começar no banco, condição que arrisca manter até ao neerlandês considerar que recuperou o tempo perdido a nível de trabalho e dinâmicas com a equipa.

Ainda sem novidades sobre o futuro mas mantendo a vontade de deixar o Manchester United por razões que explicou ao clube inglês no arranque dos trabalhos em Carrington três semanas depois do que estava combinado, o português começa a receber cada vez mais críticas pelo comportamento que está a ter neste arranque de temporada, como aconteceu com o antigo jogador Louis Saha. “Do ponto de vista do Cristiano é irrealista pedir a um clube deste tamanho que se adapte a ele e aos seus sonhos. É irrealista achar que apenas pela sua chegada as coisas podiam ter sido diferentes. Não sou o Cristiano mas como adepto do United sinto que ele não mostrou tudo e que está a pensar apenas em si. Não vou julgá-lo, porque trata-se de um jogador imenso e não estou na sua posição, mas gostaria que ficasse porque é um grande futebolista”, comentou o ex-avançado francês em declarações feitas à Sky Bet.