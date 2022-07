Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ideia tornou-se cada vez mais uma realidade com o aproximar do fim de semana e a certezas de que as conversas entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United, por muito que não tenham sido definitivas, não tiveram um impacto imediato. Assim, após integrar os trabalhos da equipa de Erik ten Hag pela primeira vez e voltar a treinar com os red devils, o jogador português era titular este domingo, contra o Rayo Vallecano, no último jogo da pré-época do clube.

Ainda assim, e recuando na linha cronológica, os últimos dias de Ronaldo foram tudo menos normais. A semana começou com a possibilidade de uma ida por empréstimo para o Atl. Madrid, o grande rival de um Real Madrid onde fez história, e a ideia clara de que os adeptos colchoneros não estavam satisfeitos com essa hipótese. A meio da semana, o capitão da Seleção Nacional voltou a Carrington, o centro de treinos do Manchester United, e reuniu com a cúpula dos red devils acompanhado por Jorge Mendes para explorar opções.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.