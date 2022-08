Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chrissy Tiegen anunciou ao mundo, através da sua conta de Instagram, que está grávida. A novidade surge quase dois anos depois de perderem um bebé.

“Os últimos anos têm sido uma mistura de emoções, no mínimo, mas a felicidade voltou a encher a nossa casa e os nossos corações”, escreveu Teigen no seu post.

“Mil milhões de injeções depois (ultimamente na perna, como podem ver!) temos outro a caminho”. A modelo norte-americana de 36 anos confirmou que estava a fazer tratamentos de fertilidade. O casal lida com este problema há vários anos por isso Teigen confessa: “Não creio que alguma vez vá sair de uma consulta com mais excitação do que nervos, mas até agora, tudo está perfeito e bonito e eu sinto-me com esperança e fantástica”.

Chrissy Teigen e John Legend já são pais de Luna Simone, com 6 anos, e Miles Theodore, com 4. Em setembro de 2020 o casal perdeu um bebé durante a gravidez e a modelo partilhou a história nas redes sociais. Jack seria o terceiro filho do casal.