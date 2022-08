Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 165.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Além de centrar as atenções na central nuclear de Zaporíjia, a Rússia continua as investidas para controlar totalmente a região do Donbass e intensificou os ataques no norte e no noroeste de Donetsk, este domingo. E estará a juntar tropas no sul da Ucrânia para prevenir uma eventual contraofensiva perto de Kherson.

Este domingo está ainda a ser marcado por novos desenvolvimentos relacionados com o polémico relatório da Amnistia Internacional, que acusou a Ucrânia de estar a colocar em risco civis durante a resposta à invasão russa. E pela saída de mais quatro navios com cereais e outros bens alimentares para exportação.