Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Guimarães acaba de ser colocada entre as cidades mais bonitas da Europa. Não se trata de uma votação ou título, mas sim de uma seleção feita pela CNN Internacional. O artigo conta com uma seleção de 15 cidades, consideradas as mais belas do velho continente, e a lista tem a característica de reunir destinos fora dos roteiros turísticos. Por isso, se alguns dos nomes que se seguem forem totalmente estranhos, não há motivo para estranhar, mas sim investigar.

Estas cidades, explica a cadeia norte-americana, contam com muitos dos bons motivos que convidam os viajantes a sair de casa, como a arquitetura ou a cultura, mas não contam com o turismo que invade aquelas cidades bem conhecidas que constam em muitas listas de destinos de sonho ou cenários de filmes.

São 15 cidades espalhadas por vários países e Guimarães é uma delas. Todas as outras sugestões são fora de Portugal, mas algumas ficam aqui perto, como por exemplo, Regencos (Espanha), Roscoff (França), Anghiari (Itália), ou Mazara del Vallo (Sicília). Para quem quer ir um pouco mais longe, a lista conta ainda com: Giethoorn (Países Baixos), Nafplio (Grécia), Clovelly (Reino Unido), Kenmare (Irlanda) ou Dinkelsbühl (Alemanha). O roteiro continua ainda mais para leste ou para norte com Mostar (Bosnia e Herzegovina), Korčula (Croácia), Piran (Eslovénia), Reine (Noruega) ou Tarnów (Polónia). Percorra a galeria em cima para ver imagens destes destinos.