Um navio cruzeiro da Carnival Cruise Line atingiu um “pedaço deambulante de gelo” na passada quinta-feira, ao largo da fiorde Tracy Arm, no Alaska.

A informação é avançada pela FOX Business, que acrescenta que o cruzeiro prosseguiu a sua viagem de forma normal e sem qualquer tipo de danos a reportar. O momento foi captado em vídeo por vários passageiros e foi apelidado de um “momento Titanic”.

“Se morrermos, ao menos valeu a pena”, diz no vídeo Cassandra Goskie, uma passageira. Um utilizador do X também partilhou algumas fotos com o meteorologista local, que as publicou na rede social.

From April Futrell “Good evening James! We are on the carnival spirit and hit an iceberg just outside of Sitka and Tracy arm fjord! Here’s some pictures! We are safe and after assessing for damage we are back on track headed to Skagway!” pic.twitter.com/KIUkrlLtx9

— James Spann (@spann) September 6, 2024