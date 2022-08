Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O WhatsApp, a aplicação de troca de mensagens controlada pela Meta, tem novidades no campo da privacidade. Foram anunciadas esta terça-feira três novas ferramentas para a aplicação, incluindo a possibilidade de finalmente fazer saídas mais discretas de grupos.

Atualmente, se estiver num grupo no WhatsApp, uma saída mais airosa é praticamente impossível. Afinal, todos os utilizadores no grupo são automaticamente notificados sobre a saída. A partir de agora, de acordo com o anúncio feito pela companhia, apenas os administradores do grupo vão receber um alerta sobre quem saiu da conversa. Algo que poderá ser particularmente útil em grupos com muita gente, que costumam gerar uma grande dose de mensagens e notificações.

Além desta novidade, também será em breve possível esconder a indicação sobre a última vez que esteve online de contactos específicos. Até agora, só é possível escolher se quer partilhar a última vez que esteve online com “todos”, “os meus contactos” ou “ninguém”. A atualização vai trazer uma nova opção – “com os meus contactos, exceto…”, sendo depois preciso indicar qual os contactos a impedir de ver esta informação.

Esta é mais uma atualização feita à funcionalidade de última vez visto online, depois de, em dezembro, o WhatsApp ter começado a esconder por defeito esta indicação de estranhos que tenham o seu número de telefone.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Está ainda em fase de teste uma opção que pretende impedir que os utilizadores tirem capturas de ecrã de mensagens ou imagens. De acordo com a imagem partilhada pelo WhatsApp, quando alguém tentar tirar um screenshot surgirá a mensagem “Screenshot bloqueado para maior privacidade”. No entanto, vale a pena recordar que esta funcionalidade não impedirá que a mensagem ou imagem seja copiada ou captada com recurso a outro telefone, por exemplo.

O WhatsApp especificou ainda que vai começar a fazer chegar gradualmente estas funcionalidades aos utilizadores ao longo do mês.

Esta aplicação tem sofrido atualizações com regularidade, que em alguns casos acrescentam mais funcionalidades. Em junho, foi lançada uma ferramenta pensada para as chamadas de grupo, tornando-se possível silenciar utilizadores.