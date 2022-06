Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pandemia de covid-19 levou o mundo a participar em muito mais chamadas de grupo, seja com amigos ou até mesmo para trabalhar. E, como já se aprendeu ao longo dos últimos dois anos, o botão de “mute” ainda é um ilustre desconhecido para muita gente.

Se outras aplicações e serviços de videoconferência já deixavam que desligasse o som do microfone a outros utilizadores durante uma chamada de grupo, desde que fosse o “host” da conversa, no WhatsApp o cenário era diferente. De acordo com o site Android Central, focado no sistema operativo móvel desenvolvido pela Google, a aplicação de mensagens do grupo Meta está a lançar gradualmente mais funções para as chamadas de grupo.

Will Cathcart, que lidera o WhatsApp dentro da Meta, a empresa dona do WhatsApp, Facebook e também do Instagram, partilhou estas novidades no Twitter. “Algumas novidades para as chamadas de grupo no WhatsApp: vai poder desligar o som ou enviar mensagens a pessoas específicas durante uma chamada (ótimo se se esquecerem de desligar o som!)”.

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we've added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy — Will Cathcart (@wcathcart) June 16, 2022

Além disso, o mesmo responsável refere que também foram adicionados “indicadores úteis para que possa ver mais facilmente quando mais pessoas se juntam à conversa”, especialmente útil para chamadas com muitos participantes. Assim, além de poder ver os utilizadores em pequenos mosaicos e perceber quem está a falar ou quem não tem o som desligado, também haverá uma pequena notificação sobre quem é que se juntou à chamada. Neste momento, o WhatsApp permite juntar até 32 pessoas numa única chamada.

Na sexta-feira, a aplicação de mensagens partilhou outra atualização, mas mais virada para a privacidade. Será possível que, da lista de contactos que tem no WhatsApp, possa especificar quais os contactos que podem ter acesso à imagem de perfil ou à informação sobre a última vez em que esteve online.

O WhatsApp é utilizado por dois mil milhões de pessoas todos os meses, sendo a aplicação de mensagens mais popular a nível global. Em comparação, o Messenger, também ele um produto do Facebook, é usado por 988 milhões de pessoas.