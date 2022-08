Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da vitória do Benfica frente ao Sp. Braga no novo modelo competitivo da Supertaça com meias-finais entre as quatro melhores equipas da última época, Sporting e Famalicão discutiam em Alcochete a outra vaga na decisão de Leiria, no dia 26. Em paralelo, o encontro iria também assinalar a estreia de Cláudia Neto pelas leoas após quase uma década e meia a jogar no estrangeiro, entre Espanha (Saragoça e Espanyol), Suécia (Linkoping), Alemanha (Wolfsburgo) e Itália (Fiorentina). E foi na Academia Cristiano Ronaldo, vulgo CR7, que brilhou a outrora CN7 da Seleção feminina, agora com o 17 nas costas.

“Este modelo competitivo é bastante positivo, faz com que tenhamos mais um jogo e, quantos mais jogos competitivos tivermos, mais evoluímos. Tenho é pena que seja muito cedo. 10 de agosto é muito cedo para se começar uma época mas estamos preparadas. Obviamente, ainda falta crescer mas garanto que estamos prontas para dar uma boa resposta. As jogadoras querem estar no Sporting, sentem-se felizes por estar aqui e isso é essencial para o alto rendimento das atletas. Têm de se sentir felizes, integradas, especialmente as que chegaram agora, porque só assim é que vão dar uma boa resposta. Tivemos reforços de grande qualidade e depois a base da equipa é sempre a mesma, que é a base da formação, é o ADN Sporting, temos muitas jogadoras que foram formadas aqui. O balanço entre experiência e juventude é a essência do clube. É com isso que vamos à luta”, referira Mariana Cabral, treinadora do Sporting.

