Ezra Miller acusado de assaltar casa em Vermont para roubar álcool

Ezra Miller está a ser acusado de roubo no estado norte-americano de Vermont. A 1 de maio, o ator que interpreta a personagem Flash, nos filmes da Warner Bros, terá alegadamente entrado numa casa e roubado bebidas alcoólicas aproveitando a ausência dos proprietários.

Segundo um comunicado da polícia estatal de Vermont, citada pelo jornal britânico The Guardian, as câmaras de vigilância da residência captaram imagens do ator, que mais tarde foi localizado e obrigado a comparecer no Tribunal de Vermont a 26 de setembro.

Este caso é apenas mais um na longa lista de problemas com as autoridades que Miller tem enfrentado nos últimos tempos.

Detenções no Havai

Em março deste ano, o ator foi preso no Havai por assédio e conduta desordeira num bar de karaoke em Hilo. Em abril, Miller foi considerado suspeito de agressão em segundo grau numa residência em Pahoa, enquanto participava numa festa privada.

Ator acusado de abrigar crianças numa quinta com armas e droga

Em junho, soube-se que uma mulher de 25 anos vivia com os seus filhos, com idades entre um e cinco anos, na propriedade de Miller desde meados de abril.

O ator terá deixado armas espalhadas pela casa e consumido marijuana em frente dos menores, sendo que uma das crianças terá colocado uma bala dentro da boca.

Relação iniciada quando jovem era menor

Foi também noticiado que Ezra Miller terá iniciado uma relação com Tokata Iron Eyes quando esta tinha apenas 12 anos. Os pais de Totaka acusam o ator de manter influência sobre a jovem através de violência, intimidação e drogas.

Segundo a revista Rolling Stone, Tokata nega estas alegações. Através da rede social Instagram, a ativista de 18 anos esclareceu que o ator apenas proporcionou apoio e proteção “durante um período de perda”, após a morte de um amigo no início deste ano.