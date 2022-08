A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) considera “perplexizantes”as afirmações de Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, garantindo não ceder “um milímetro” ao que descreve como “bullying político”.

Em causa está a afirmação de quarta-feira, 10 de agosto, em que questionada pelos jornalistas sobre as críticas dirigidas pelo secretário-geral da CAP (que declarou “inexistente” a resposta do governo para mitigar o impacto da seca no setor da produção animal), Maria do Céu Antunes respondeu: “É melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista.” A declaração foi feita à margem de de uma visita a uma unidade de produção de citrinos no Morgado da Torre, em Portimão.

