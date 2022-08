Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Baleados, esfaqueados e envenenados. Na região de Kherson, no sul da Ucrânia, vários colaboradores russos têm sido alvo de tentativas de assassinato, algumas bem-sucedidas. Vitaly Gur, vice-presidente da administração de Nova Kakhovka, é um dos nomes mais recentes na lista. O autarca foi atingido a tiro quando saía do seu prédio e, segundo os média russos, acabou por morrer a caminho do hospital.

São casos isolados que começaram a surgir espalhados pelas região de Kherson. As autoridades norte-americanas acreditam que estas tentativas podem ser um sinal de um movimento de resistência crescente contra as autoridades pró-russas nas regiões ocupadas.

Balas, explosões e veneno: as armas da resistência russa em Kherson

Nem só de cartazes vive a resistência ucraniana em Kherson. Em julho, com os relatos de uma contra-ofensiva da Ucrânia nas regiões controladas pelos russos, circulavam em Kherson imagens que aconselhavam os ocupantes a partir.

