Enquanto as forças russas estão a tentar fazer uma “mobilização massiva” de tropas nas regiões de Kherson, Melitopol e Zaporíjia, a Ucrânia parece estar a lançar uma muito esperada contra-ofensiva para recuperar os territórios ocupados. Face à iniciativa, os civis estão a ser aconselhados a partir, mas ainda é possível ver sinais de resistência.

Pela cidade de Kherson têm surgido, desde o início da invasão, vários cartazes que se manifestam contra a ocupação russa. Num dos mais recentes, escrito em russo, pode ler-se: “Invasores, saíam agora ou estes HIMARS vão ajudar-vos”. E num outro: “Este HIMARS está pronto para o novo ataque”.

As imagens foram divulgadas no Twitter pela Ukraine World, um projeto multimédia dirigido pela Internews Ukraine que está a cobrir a invasão russa.

Our regular segment: placards which Ukrainian resistance in Kherson pur up. The ones on the photos can be translated this way:

«Occupant, leave, or HIMARS will help you [to leave]»

«This HIMARS is ripe for the new strike»#UkraineWillWin #StopRussia pic.twitter.com/QzmlBSMx5h

— UkraineWorld (@ukraine_world) July 27, 2022