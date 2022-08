Os talibãs dispararam este sábado para o ar em Cabul para dispersar uma manifestação de mulheres que exigiam o direito ao trabalho e à educação, um ano depois de os islamistas terem chegado ao poder no Afeganistão. Cerca de 40 mulheres cantando “Pão, trabalho e liberdade” passaram pelo Ministério da Educação antes de um grupo de combatentes talibãs as dispersar disparando para o ar em rajadas, cerca de cinco minutos após o início da marcha, constaram no local jornalistas da agência de notícias AFP.

As manifestantes carregavam uma faixa onde se podia ler “15 de agosto é um dia negro”, em referência à data da captura de Cabul em 2021 pelos talibãs. “Justiça, justiça. Estamos fartos da ignorância”, foi uma das palavras de ordem do protesto.

Os talibãs, vestidos com uniforme militar e armados bloquearam um cruzamento em frente às manifestantes e começaram a atirar para o ar. Um deles simulou um tiro fazendo mira sobre as manifestantes, observou um jornalista da AFP. Algumas das manifestantes refugiaram-se em lojas próximas, onde foram perseguidas e agredidas pelos talibãs.

A tomada do poder pelos talibãs, em 15 de agosto de 2021, representou o regresso ao Afeganistão da interpretação mais severa da lei islâmica ou ‘sharia’, que retirou por completo às mulheres afegãs os direitos que tinham conquistado nos últimos anos.