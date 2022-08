A taxa de desemprego em Angola registou, no segundo trimestre de 2022, uma ligeira descida em termos homólogos, para 30,2%, diminuição que foi também observada na população entre os 15 e 24 anos.

Segundo o inquérito ao emprego do Instituto Nacional de Estatística de Angola, a taxa de desemprego na população com 15 ou mais anos foi estimada em 30,2% entre abril e junho de 2022, menos 1,5 pontos percentuais do que no período homólogo de 2021, correspondente a menos 46.682 desempregados.

Em termos trimestrais, observou-se uma diminuição de 0,6 pontos percentuais face ao trimestre anterior (30,8%) e menos 82.511 desempregados. Na faixa etária entre os 15 e 24 anos, a taxa de desemprego passou para 56,7%, que compara com 57,7% no período homólogo e 57,2% em termos trimestrais.

A população jovem desempregada aumentou neste período em mais 89.278 pessoas, refletindo também o aumento da população economicamente ativa que aumentou 4,8% face ao segundo trimestre de 2021.

Registou-se igualmente um aumento de 160 mil jovens empregados com idades entre 15 e 24 anos

A taxa de desemprego na área urbana (40,0%) é cerca de três vezes superior à da área rural (14,3%), com uma diferença de 25,7 pontos percentuais.

Em Angola, a maioria das pessoas empregadas encontra-se no emprego informal (79,3%), das quais 70,4% entre homens e 88,0% entre mulheres.

No II trimestre de 2022, a maioria dos empregados no emprego informal foram trabalhadores por conta própria (49,5%), trabalhadores familiares (29,8%) e trabalhadores para o consumo próprio (12,2%).

A população desempregada com 15 ou mais anos foi estimada em 4,9 milhões de pessoas (3,1 milhões com idades entre os 15 e 24 anos).

No II trimestre de 2022, no universo da população em idade ativa (pessoas com 15 ou mais anos de idade), 11,3 milhões declararam que trabalharam no período de referência num trabalho por conta de outrem, conta própria ou trabalharam num negócio familiar, durante pelo menos uma hora.

A população economicamente ativa com 15 ou mais anos foi estimada em 16,3 milhões de pessoas (7,9 milhões de homens e 8,3 milhões de mulheres).

A taxa de emprego foi estimada em 62,7%, sendo na área rural significativamente superior à urbana (80,6% e 52,4%) sendo a taxa de emprego dos jovens com 15-24 anos, de 36,2%.

Entretanto, os dados indicam que os grupos etários 35-44 e 45-54 anos de idade concentram o maior grupo de pessoas empregadas.

Mais da metade (53,2%) da população empregada está ligada à agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguindo-se o comércio por grosso e a retalho com 19,1%.