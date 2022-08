Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os tweets de Elon Musk dão sempre que falar. E volta a acontecer. No meio de um comentário político, em que escreve que apoia a esquerda do partido republicado e a direita do democrático, faz outra afirmação: “e também vou comprar o Manchester United”.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Não dava qualquer pormenor, mas mais tarde admitiu tratar-se de uma brincadeira. Segundo a Reuters, Musk terá explicado tratar-se de uma piada antiga no Twitter. “Não vou comprar qualquer equipa de desporto”.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Mas se comprasse alguma equipa, acrescenta, seria o Manchester United, que era o seu clube favorito em criança.

Ainda nesta troca de tweets ainda acrescentou: “Não vou comprar a Coca-Cola para por cocaína”.

Para finalizar ainda declarou que o stand up era a sua profissão paralela.