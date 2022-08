Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ponchos Torres Novas

Práticos e com um capuz para aconchegar bem. Porque a praia promete ser destino ainda por um bom tempo, os ponchos da Torres Novas dão uma ajuda em dias de sol e mar. São fabricados em Portugal, podem ser bordados para dar aquele toque personalizado e estão disponíveis para bebé (dos 2 aos 4 anos) e para criança (dos 5 aos 10 anos). A coleção mais recente inclui também uma toalha de praia para miúdos mais crescido, com 70x130cm, em 100% algodão, e numa versão em ponto pequeno das toalhas de adulto Barra, Boa-Nova e Santa Maria. Os valores oscilam entre os 19.99€ e os 39.99€.

Coleção cápsula CK Eyewear

É uma coleção de aniversário que evoca a linha de lançamento da marca, e pisca o olhos os icónicos estilos da década de 1990. A fabricante e distribuidora Marchon Eyewear e a Calvin Klein celebram o 30.º aniversário da sua parceria de licenciamento com 5 óculos graduados e 4 óculos de sol, sempre inspirados nas armações mais emblemáticas da CK. Todos os estilos incluídos nesta cápsula são produzidos em silhuetas unissexo e concebidos exclusivamente a partir de titânio, com fabrico japonês. Os preços variam entre os 275€ e os 295€.

“EUDAIMONIA” de Paula

Silhuetas leves e fluidas, estruturas delicadas, e detalhes como o bordado de Viana, os estampados exclusivos e outros acessórios. No campo das matérias-primas, destaque para a seda, o linho, a pele, a malha tricotada e a caxemira. Paula, a marca do Grupo Amorim Luxury, criada por Paula Amorim, apresenta as peças da coleção resort 22 “Eudaimonia”, que conta com a direção criativa do designer Ricardo Preto. Os tons terra imperam e a produção divide-se entre Portugal e Marrocos — contando com uma parceria com a Marrakshi Life para uma coleção cápsula em 100% linho, composta por kaftans, túnicas e calças. Além de roupa, o outono será antecipado com o lançamento de artigos para a casa. “Eudaimonia”, de PAULA, foi lançada na nova Fashion Clinic Pop-up Store no Carvalhal-Comporta, e está disponível, em exclusivo, em todas as lojas Fashion Clinic e online.

Instax Mini Link 2

O revivalismo encontra-se com as potencialidades da tecnologia — e imprimir nunca esteve tão na moda (outra vez). A recente Instax Mini Link 2 pode ser utilizada em combinação com um smartphone ou com a câmara digital FUJIFILM X-S10 e permite dar largas à imaginação e desenhar no ar, tirar fotos com o telemóvel de forma remota, adicionar uma mão cheia de efeitos e no final de tudo imprimir de forma ultra veloz. Soft Pink, Clay White ou Space Blue, basta escolher a cor e começar a testar (129,99 euros).

Os ramos frescos da FLO

Há três tamanhos disponíveis – pequeno (20 pés por 25€), médio (30 pés por 35€) e grande (50 pés por 50€). É possível adquirir através de subscrição no site e as entregas ficam agendadas automaticamente. Ora tome nota: subscrição semanal durante 1 mês – 4 ramos; subscrição quinzenal durante 1 mês – 2 ramos. Falamos da FLO, a empresa familiar portuguesa de produção de flores sustentáveis, que lançou um serviço de subscrição de flores frescas, biológicas e de época (são todas oriundas da produção, pequena e própria, no terreno da marca em Mafra e escolhidas pela sua sazonalidade, razão pela qual ficam disponíveis apenas até ao final de outubro). Procura onde pô-las? Também encontra jarras feitas e pintadas à mão.

O minimalismo da Sabi

Dinamarquesa, Sarah Sofie já correu Londres, França, Byron Bay, e Bali — Lisboa é o pouso mais recente para a aventura que se segue, a Sabi, cujo nome bebe do conceito nipónico que assenta na apreciação dos ciclos da vida e na convicção de que a idade acrescenta beleza. O espaço na Baixa de Lisboa (fica no 116 da Rua da Madalena) é um montra para as criações tão minimalistas quanto avant guarde, entre peças de vestuário (como as da nobody clothing, produzidas em Bali) e acessórios como cerâmica e até pintura. Tudo entre tons neutros e em modo slow living, para desacelerar o passo, entre as 11h00 e as 19h00.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.