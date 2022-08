Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na manhã desta terça-feira multiplicaram-se, tanto do lado ucraniano como do russo, os relatos e vídeos de explosões na Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014. Foram registados casos em zonas distintas da região, incidentes que se seguem às explosões da semana passada numa base aérea russa em Saky, onde foram alegadamente destruídos oito aviões russos.

Apesar de a Ucrânia não ter por agora assumido claramente ou negado a autoria das explosões, se for responsável isso poderá significar uma mudança na dinâmica do conflito e na capacidade do país de entrar em território controlado pela Rússia.

