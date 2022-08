Imagens de satélite divulgadas esta quinta-feira sugerem que pelo menos oito aviões russos terão ficado destruídos ou danificados após as explosões na base área russa, em Saky, na Crimeia.

As fotografias foram captadas pela Planet Labs, empresa que se tem dedicado a acompanhar o conflito na Ucrânia. O jornalista da BBC Shayan Sardarizadeh também divulgou as imagens através do Twitter, que mostram o antes e o depois das explosões.

High-resolution before and after images of the Novofedorivka airbase in Crimea and the extent of damage via @planet . A few impact craters are visible in the image on the right. pic.twitter.com/RQR5VPtGDr

Na terça-feira, várias explosões atingiram um aeródromo militar na Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. Na altura, o exército russo avançou que várias munições tinham explodido na base. No dia seguinte, a Força Aérea ucraniana revelou que pelo menos nove aeronaves da Rússia teriam ficado destruídas. Pelo menos uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas.

A Ucrânia rejeita até agora qualquer responsabilidade no caso. “Claro que não temos nada a ver com isso“, garantiu o conselheiro presidencial ucraniano Mikhail Podolyak.

Podolyak disse que as explosões podem ter tido várias causas, desde uma detonação acidental de munições, como alegou o Ministério da Defesa russo, ou serem o resultado de uma “gestão ineficiente das forças armadas da Federação Russa”. No entanto, não excluiu a possibilidade de uma ação por parte de civis que querem libertar a Crimeia.

O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse em entrevista à BBC que estão a investigar as causas das explosões. Mas, segundo Wallace, é “improvável” que as explosões tenham sido provocadas por armas fornecidas pelo Ocidente à Ucrânia. Adianta que o Reino Unido já afastou a “maior parte das desculpas russas”. “É claro que não é algo que acontece ao deixar cair um cigarro”, afirmou.

Na sequência do caso, o Ministério da Defesa da Ucrânia partilhou no Twitter um vídeo onde explora os confrontos na Crimeia. Começa por mostrar imagens paradisíacas da região, a que se seguem vídeos que mostram vários turistas a fugir da praia no momento de ataques.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.

Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

????Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 11, 2022