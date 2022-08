O presidente do PSD afirmou esta quinta-feira que pretende “recuperar a intimidade com as pessoas, nomeadamente as que estão espalhadas nas comunidades portuguesas pelo mundo”.

É tentar ir ao encontro daquilo que, do meu ponto de vista, tem sido uma falta de ligação e de afinidade que nós temos tido com os portugueses, com os eleitores, e que se tem traduzido em alguns desaires eleitorais”, explicitou Luís Montenegro, em Ourém, afirmando estar a ser feito um “esforço de recuperação da intimidade com as pessoas”.

No Encontro de Verão das Comunidades Portuguesas, onde se fez acompanhar do seu vice-presidente Paulo Rangel e do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, o líder social-democrata prometeu que irá procurar essa proximidade no “território nacional”, mas também “nos territórios além-fronteiras”.

Luís Montenegro sublinhou não estar “a fazer nenhuma catarse”, mas confessou que “foi com alguma estupefação e perplexidade que nos últimos anos” constatou que o PSD estava a “perder uma importância” a que se tinha “habituado a ver e a reconhecer sempre como estando num patamar muitíssimo elevado”.

Não estou aqui a querer fazer análises para culpabilizar ninguém, só, enfim, a dar conta daquilo que é também o meu sentimento. Habituei-me a um registo de algum ascendente do PSD junto das comunidades. Foi com alguma tristeza que assisti que nos últimos anos perdemos um bocadinho isso”, acrescentou.

O líder do PSD sublinhou ainda que está “consciente do trabalho” que tem pela frente “de reorganização” e de ter “talento, criatividade e alguma originalidade”, para poder “criar novos mecanismos de relacionamento com as comunidades” e poder “voltar a ter a confiança dos portugueses lá fora”.

Nas últimas legislativas, o PSD conseguiu eleger apenas um dos quatro deputados dos círculos do estrangeiro (Fora da Europa), depois de durante anos ter sido o partido maioritário neste eleitorado.