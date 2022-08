Golo de Evanilson foi legal? Golo de Veron foi bem anulado? Houve mais vermelhos por mostrar? Os dez casos do clássico

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O último clássico no Dragão entre FC Porto e Sporting tinha sido na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com Toni Martínez a entrar e a carimbar em definitivo a passagem dos azuis e brancos com nova vitória. No entanto, e apesar de tudo, o jogo que estava ainda na memória realizou-se antes, em fevereiro, e continua a dar que falar pelos castigos que vão saindo. Aí, num encontro a contar para o Campeonato, houve empate no final dos 90 minutos mas vários cartões vermelhos durante e depois do encontro, com uma série de sanções a jogadores, clubes e responsáveis. O ambiente acalmou nos últimos tempos mas esse clássico, que seria determinante para o título, mostrou bem as dificuldades que um jogo grande pode trazer, nesse caso para João Pinheiro, da Associação de Braga, como juiz principal.

Agora, a escolha recaiu sobre Nuno Almeida, árbitro de 47 anos da Associação do Algarve (um dos dois árbitros convidados a continuar depois da idade limite dos 45 e um dos três com mais jogos na Primeira Liga) que dirigia o seu quinto jogo grande e o quarto entre FC Porto e Sporting: esteve nas meias-finais da Taça da Liga de 2017/18, num nulo que terminou com vitória leonina nas grandes penalidades; dirigiu depois o encontro da última época para o Campeonato em Alvalade (1-1); e arbitrou o derradeiro confronto entre dragões e leões, com vitória dos azuis e brancos na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal (1-0). Em paralelo, marcou presença na Supertaça de 2019, com goleada do Benfica ao Sporting (5-0).

[Ouça aqui a análise do antigo árbitro Pedro Henriques no Sem Falta da Rádio Observador]

O encontro começou com dois lances que tiveram ambas as equipas a pedir o primeiro amarelo do jogo, com Zaidu a atingir a perna de Gonçalo Inácio depois do corte do central na sua área (2′) e com Luís Neto a acertar também em Otávio no prolongamento de um passe em esforço na zona do meio-campo que deixou o número 25 com muitas dores no relvado (7′), mas foi Ugarte que foi pela primeira vez sancionado, num lance em que atingiu com o pé alto Otávio (16′). Nas áreas, o primeiro lance em que foi reclamada uma grande penalidade voltou a ter Otávio e Neto como protagonistas mas Nuno Almeida mandou seguir e o VAR liderado por Hugo Miguel considerou que o central cortou primeiro a bola antes do contacto (25′).

