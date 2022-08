Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um clássico na última temporada que deixou poucas recordações após o apito final, com vários cartões vermelhos e posteriores processos com sanções, multas e interdições para diversos intervenientes, o FC Porto-Sporting no Dragão foi bem mais calmo do que em 2021/22, tendo alguns exemplos de fair play que ficaram como o cumprimento de Sérgio Conceição a Pedro Porro junto à linha lateral depois de o lateral ver que Bruno Costa estava caído em dificuldades no relvado e atirar a bola para fora. No entanto, e como é habitual, houve alguns momentos mais tensos que se prolongaram depois do encontro.

“Este comportamento anti-desportivo de Matheus Reis, com a agravante de ser sobre uma criança, vai ser sancionado ou ao Sporting continua a ser permitido?”, escreveu na conta oficial no Twitter Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, a propósito de um lance em que o defesa brasileiro tirou a bola a um apanha-bolas numa zona próxima do banco dos dragões, num gesto que acabou por fazer com que o jogador fosse muito assobiado sempre que tocava na bola a partir desse momento.

Este comportamento anti-desportivo de Matheus Reis, com a agravante de ser sobre uma criança, vai ser sancionado ou ao Sporting continua a ser permitido? pic.twitter.com/9vFg2VCGR0 — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 20, 2022

Já o Sporting, de acordo com o jornal Record, terá ficado “indignado” com o comportamento de Pepe no clássico, sobretudo num lance não sancionado em que atingiu com o calcanhar a cara de Morita quando estava em queda numa jogada a meio-campo antes de se travar de razões com Matheus Reis.

Houve também um outro gesto de Nuno Santos que motivou muitas reações nas bancadas dos adeptos portistas: já depois de ter discutido com alguns jogadores portistas na altura da marcação da primeira grande penalidade por Uribe, o que fez também com que passasse a ser visado com assobios sempre que tocava na bola, o esquerdino saiu a fazer um gesto associado a dinheiro que aqueceu os ânimos no final do encontro, quando se dirigia para o túnel de acesso aos balneários do Estádio do Dragão.