Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 178º dia guerra existiram relatos de uma explosão na Crimeia, que veio a saber-se mais tarde, tratar-se de um drone que foi abatido sobre a sede da frota russa no Mar Negro.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo disse que a Ucrânia envenenou, no final de julho, alguns dos seus militares em Zaporíjia. Um assessor desse Ministério afirmou que o facto de as forças russas terem comido carne enlatada fora da validade pode ter sido a causa do alegado envenenamento.

O ministro da defesa da Turquia confirmou que saíram mais dois navios com cereais da Ucrânia. As embarcações carregadas com 6.300 toneladas de óleo de girassol e 25.000 toneladas de trigo, respetivamente partiram do porto de Chornomorsk e, são assim 27, os navios de cereais que deixaram os portos ucranianos desde o início do acordo de exportação mediado pelas Nações Unidas.

O Ministério da Defesa britânico divulgou no Twitter um relatório dos Serviços Secretos onde se pode ler que as “crescentes explosões por trás das linhas russas estão, provavelmente, a preocupar a logística russa e as bases aéreas do sul”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.